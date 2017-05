Woningbrand aan de Hessenweg in Rogat onder controle [update]

Brand aan de Hessenweg in Rogat (foto: Van Oost Media)

ROGAT - De woningbrand aan de Hessenweg in Rogat is onder controle, dat meldt de brandweer.

Het vuur is nog niet uit, maar er is geen gevaar meer dat de brand overslaat naar de naastgelegen woningen.



De brand brak vanmiddag uit. Op dat moment waren er geen personen in de woning aanwezig.



Meerdere blusvoertuigen zijn ter plaatse.