Dodelijk ongeluk tijdens proefrit: garagehouder krijgt boete

ASSEN/GASSELTE – Een verkeersongeluk willen voorkomen en er daardoor juist één veroorzaken. Dat overkwam een 54-jarige garagehouder uit Gasselte, zo bleek maandag in de rechtbank in Assen. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen ervan.

De kantonrechter veroordeelde de man uit Gasselte tot een boete van 1500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk en een half jaar voorwaardelijke rijontzegging.De Gasselter ging op 16 juli 2015 mee met een 77-jarige vrouw uit Gasselternijveen die een proefrit wilde maken. De garagehouder zat naast de vrouw, haar 70-jarige vriend zat op de achterbank.Het ging mis toen de vrouw vanaf de Kostvlies de drukke Ingenieur W.I.C. van Veelenweg bij Gasselte wilde oversteken. Toen ze de kruising met de 80-kilometerweg opreed, trok de garagehouder aan de handrem: er kwam verkeer van rechts en hij had de indruk dat zijn bejaarde klant dat niet had gezien.Door zijn actie kwam de auto midden op de kruising stil te staan. De garagehouder had niet gezien dat er van links ook auto’s aankwamen. Een van die auto’s kon hun auto niet meer ontwijken en raakte hem vol in de flank.Door de klap werd de vriend van de bejaarde vrouw, die geen gordel droeg, uit de auto geslingerd. De 70-jarige man uit Gieterveen overleed in het ziekenhuis.De Gasselter zei dat hij veel last had gehad van wat er was gebeurd, maar vond niet dat hij fout was geweest. Het stoorde hem dat de bejaarde vrouw niet strafrechtelijk is vervolgd, omdat zij degene was die de kruising opreed. De officier van justitie zei dat ze die zaak heeft geseponeerd vanwege de ernstige gevolgen voor de vrouw en omdat ze inmiddels geen auto meer rijdt.De rechter hield er rekening mee dat de garagehouder goede intenties had met zijn ingreep. Daarom hoeft hij geen 1500 euro te betalen, zoals de officier eiste, maar de helft.