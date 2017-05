6400 nieuwe en behouden banen door investeringen NOM

Het NOM-gebouw in Groningen (foto: Google Street View)

ASSEN - De investeringen van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) in 2016 hebben ervoor gezorgd dat er bijna 6400 banen zijn behouden en bij zijn gekomen in het noorden.

"Het was zowel qua werkgelegenheid, qua projecten en financieel een goed jaar", zegt Geert Buiter van de NOM.



De NOM investeerde vorig jaar zelf 4,4 miljoen euro in het noordelijke bedrijfsleven. Via de verschillende fondsen die de organisatie beheert, onder meer van de provincie Drenthe, is nog eens 7,9 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast was de NOM betrokken bij initiatieven van bedrijven waarmee een investeringsbedrag van zo'n 90 miljoen euro was gemoeid. "Dan steken wij tijd in het begeleiden van bedrijven. Zo is de NOM op meerdere manieren bij een traject betrokken. Het hoeft niet per se alleen om geld te gaan", licht Buiter toe.



Dat leverde dus 6400 behouden en nieuwe banen op. "Dan neem je alle activiteiten van de NOM tezamen en tellen de werkgelegenheid van alle bedrijven die daarbij betrokken zijn bij elkaar op."



De NOM maakte 14,5 miljoen euro winst over 2016. De verwachting is dat 2017 ook weer succesvol zal zijn. "Er zijn al veel investeringsaanvragen binnengekomen en er is in de eerste maanden van dit jaar al bijna net zoveel geïnvesteerd als in heel 2016."