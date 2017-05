Orgel in Koepelkerk Smilde bijna in ere hersteld

SMILDE - De bijna duizend orgelpijpen in de Koepelkerk in Smilde worden de komende weken teruggezet en stuk voor stuk handmatig afgestemd.

Daarna is het Van Oeckelenorgel uit 1841 weer klaar voor gebruik. "We zijn ontzettend blij", zegt Boele Duin van de onderhoudscommissie, die speciaal voor de restauratie is opgericht. Op 18 juni vindt een speciaal concert plaats. "Dan gaan we helemaal uit ons dak."Het orgel is in 1958 voor het laatst gerestaureerd en toen helemaal aangepakt. "De klank is daarom niet meer zoals het origineel omdat ze het toen mooier vonden om het anders te doen. Maar wij brengen het weer terug in originele staat", legt orgelbouwer Ronald van Baekel uit.En de pijpen worden één voor één weer gestemd, om de juiste klank te zoeken. Als het dof of te fluiterig klinkt, wordt de pijp gelijk aangepast. "Soms maak ik de uitgang waar het geluid uitkomt wat groter, of pas ik de onderkant aan", legt Sander Booij uit. "Het is een tijdrovende klus." Om de juiste klanken te vinden, gingen beide orgelbouwers langs bij andere, vergelijkbare orgels in het hele land.De restauratie is halverwege januari begonnen. De pijpen zijn handmatig schoongemaakt en hersteld. Ook de kast van het orgel is gerestaureerd. De restauratie was hard nodig, want er vielen stukken van de orgel naar beneden. "Persoonlijk ging ik er al niet meer onder zitten. Er hingen ornamenten los, waarvan ik dacht: die wil ik niet op mijn hoofd krijgen", zegt Duin. "'Maar het is altijd goed gegaan."De restauratie kon pas beginnen toen het geld rond was. De hele klus kost ruim een ton en wordt betaald door de orgelcommissie, met subsidie en ook konden mensen een orgelpijp adopteren.De diensten in de kerk werden afgelopen tijd op een elektrisch orgel gespeeld. Duin kan niet wachten tot het 'echte' orgel weer bespeeld wordt. "Dan gaan we uit ons dak", lacht hij. Op 18 juni wordt er daarom een speciaal concert gegeven in de Koepelkerk.