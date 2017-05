Korea-held 66 jaar na zijn dood onderscheiden

SCHAARSBERGEN/EMMEN - Korea-ganger Pieter Slager kreeg vanmorgen postuum een militaire onderscheiding van demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

De medaille werd in ontvangst genomen door de schoonzus van de in Korea gesneuvelde korporaal, 66 jaar na zijn dood. Veteraan Ger Achterhof uit Emmen zette zich 25 jaar lang in voor erkenning van de heldendaad van Pieter Slager.De Groningse oorlogsvrijwilliger Slager sneuvelde in de zomer van 1951, terwijl hij een gewonde kameraad in veiligheid probeerde te brengen. "Men zei nog tegen hem: ga nou maar niet, want je moet nog maar zeven dagen dienen", zegt Ger Achterhof. De Nederlanders waren in Korea vanwege een missie van de Verenigde Naties."Hij wist waar de gewonde soldaten lagen. Een kameraad wist hij in veiligheid te brengen, maar toen hij met de tweede gewonde op zijn rug liep is hij herhaaldelijk geraakt en uiteindelijk dodelijk getroffen", vertelt Achterhof.Zijn toenmalige commandant vindt dat hij een dapperheidsonderscheiding verdient. De aanvraag raakte kwijt, maar in 1993 duikt het document weer op. Ger Achterhof zet zich in om de gesneuvelde militair alsnog een onderscheiding te geven, maar bij Defensie stuurt hem keer op keer weg. Tot in 2015 de ombudsman zich ermee bemoeit.