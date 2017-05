Twee aanhoudingen bij inval aan Rolderstraat in Assen

Er stonden meerdere politieauto's in de straat (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Bij een politie-inval in een pand aan de Rolderstraat in Assen zijn twee personen aangehouden.

De inval had te maken met een lopend onderzoek naar drugshandel. Aan het begin van de avond stonden zeven politievoertuigen in de Rolderstraat. De straat werd niet afgesloten, wel stonden er hekken voor de ingang van het gebouw. Een politiehond deed onderzoek in het pand.



De politie doet geen mededelingen over de identiteit van de arrestanten.