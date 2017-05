Youri Loen om tafel met FC Emmen over contractverlenging

VOETBAL - Youri Loen gaat binnenkort om tafel met de clubleiding van FC Emmen. De 26-jarige linkervleugelverdediger, die bezig is aan zijn eerste jaar bij de Drentse club, kan een nieuwe aanbieding tegemoet zien. "Maar eerst wil ik me richten op de nacompetitie", aldus de Nijmegenaar.

"Ik heb het hier in ieder geval prima naar mijn zin. Natuurlijk heeft het even geduurd voordat ik een vaste waarde werd, maar die heb ik inmiddels. Wel op een nieuwe positie, als opkomende linksback, maar ook dat bevalt eigenlijk best goed. In de reguliere competitie heb ik drie goals en zeven assists achter mijn naam staan en in de play-offs heb ik ook alweer gescoord", vervolgt Loen die donderdag en zondag tegen zijn oude club speelt.Loen is een kind van de club uit Nijmegen. "Ik heb er veertien jaar gespeeld en eerlijk gezegd ben ik ook wel een klein beetje fan van de club. Nee, dat staat de komende twee duels niet in de weg. Ik hou mijn sympathie ook wel voor de club als ze gedegradeerd zijn", lacht Loen.Over de kansen van FC Emmen is Loen zeker niet negatief. "Bij hen staat er flink veel druk op. Zij moeten. Laat ze maar komen. Ik denk dat wij het iedere club, dus ook NEC, heel lastig kunnen maken omdat we heel stug zijn. Bovendien kunnen we, met onze snelheid voorin, in de omschakeling gevaarlijk zijn en zijn we ook in staat om gewoon heel goed te voetballen. Dat hebben we vorige week maandag in Waalwijk bewezen."Loen begon zijn voetballoopbaan bij Orion, voordat hij in de jeugdopleiding van NEC kwam. In de zomer van 2010 tekende hij een contract voor vier seizoenen bij de eredivisieclub. Nadat hij in zijn tweede seizoen zwaar geblesseerd raakte, was hij lang uit de roulatie. In januari 2014 werd Loen verhuurd aan FC Dordrecht. "Dat verliep zeer succesvol, want in dat seizoen promoveerden we via de nacompetitie. Ik hoop dat ik hetzelfde met FC Emmen kan doen. Na zijn half jaartje bij FC Dordrecht verkaste Loen naar Sparta en na twee seizoen ging hij naar Fortuna Sittard. Sinds de vierde competitiewedstrijd van dit seizoen is hij speler van FC Emmen.