Ron Jans benoemd tot erelid van PEC Zwolle

VOETBAL - Ron Jans is vanavond benoemd tot erelid van PEC Zwolle. Daarnaast kreeg hij van de gemeente Zwolle de erepenning van de stad.

Dat meldt RTV Oost . Hij kreeg de onderscheidingen tijdens een businessclubavond van PEC Zwolle, die in het teken stond van het afscheid van de trainer uit Tynaarlo.Jans boekte de grootste successen uit de clubgeschiedenis met PEC. De KNVB-beker in 2014 was de eerste grote prijs voor de Zwollenaren. Later won de club ook de Johan Cruijff Schaal en speelde het voor het eerst Europees voetbal. Twee seizoenen geleden eindige PEC Zwolle op de zesde plaats in de eredivisie, de hoogste klassering ooit.Jans is het zesde erelid van PEC Zwolle, na Henk Timmer, Henk Zwijnenberg, Loek Hermans, Gaston Sporre en Ronald van Vliet.