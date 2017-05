Nick Bakker verlaat geblesseerd trainingsveld

VOETBAL - Nick Bakker verliet vanochtend vroegtijdig het trainingsveld bij FC Emmen. De linksbenige verdediger, die vrijdag een sterke invalsbeurt maakte in de return tegen RKC, raakte geblesseerd aan zijn enkel.

Loen met FC Emmen om tafel om contractverlenging

"Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Hij kwam hard in botsing of verstapte zich bij dat duel en het leek in eerste instantie niet best", laat FC Emmen-trainer Dick Lukkien kort na de training weten. "Maar uiteindelijk liep hij toch vrij normaal richting de kleedkamer. Of de wedstrijd van donderdag in gevaar komt is nog onduidelijk. Voor zo'n conclusie is het sowieso nog te vroeg."Alexander Bannink bleef uit voorzorg het grootste gedeelte van de training aan de kant. De aanvallende middenvelder had lichte kuitklachten. "Mijn kuit liep vol en dus ben ik eruit gestapt. Maar dat is puur uit voorzorg. Richting donderdag voorzie ik geen enkel probleem", aldus Bannink.