Nacompetitie zonder thuisduels voor vv Emmen

VOETBAL - vv Emmen houdt dit seizoen geen cent over aan de nacompetitie. Sterker nog, de portemonnee zal flink getrokken moeten worden tijdens het 'toetje' na de reguliere competitie. De zondageersteklasser speelt de drie poulewedstrijd namelijk allemaal op vreemde bodem.

de uitzending van Onze Club

Schema nacompetitie zondagamateurs

Schema nacompetitie zaterdagamateurs

Eigenlijk zou vv Emmen aanstaande donderdag op eigen veld spelen tegen RKVV Velsen, maar omdat FC Emmen diezelfde avond thuis speelt in de play-offs tegen NEC heeft de gemeente het duel verboden. Tenminste op die lokatie. Dit uit veiligheidsoverwegingen en vanwege de beperkte parkeergelegenheid.Emmen deed verwoede pogingen het duel een dag te vervroegen, maar dat wilde Velsen niet. Evenmin wilde de ploeg op vrijdagavond naar Emmen afreizen.De KNVB eist dat de wedstrijd tussen Emmen en Velsen voor zondag wordt gespeeld en dus zat er voor de Drentse zondageersteklasser niets anders op dan uit te wijken naar een ander complex.Dat is het veld van WKE'16 geworden. Op dat complex begint het duel tussen vv Emmen en RKVV Velsen om 19.00 uur.Zondag speelt vv Emmen uit bij Bemmel de tweede poulewedstrijd en volgende week donderdag (Hemelvaartsdag) gaat de club van trainer Nico Haak op bezoek bij Alphense Boys. Flink veel kilometers die niet kunnen worden betaald uit de recette of kantine-inkomsten van het duel tegen Velsen. Dat geld stroomt in de clubkas van WKE'16.Om de kosten toch nog enigszins te dekken zal vv Emmen poulewinnaar moeten worden, want dan plaatst de Drentse club zich voor de finalepoule en wachten er nog twee duels. En van die twee wedstrijden wordt er één op eigen veld gespeeld.