NEC bleef twee keer eerder in eredivisie door zege op Emmen

De selectie van NEC (foto: ANP/Marcel Bonte)

VOETBAL - Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat bleek vorige week al, toen FC Emmen in de eerste ronde van de play-offs RKC uitschakelde. Want Emmen won in zes eerdere nacompetities nooit van RKC. Ook van NEC wist Emmen nog nooit te winnen in de play-offs. Sterker nog: NEC wist zich via FC Emmen twee keer te behoeden voor degradatie naar de eerste divisie.

1989/1990

De eerste keer dat dat lukte was in het seizoen 1989/1990. NEC eindigde dat jaar als nummer 16 in de eredivisie en Emmen mocht als verliezend finalist van de nacompetitie (Heerenveen bleek met 1 goal verschil te sterk) aantreden in de herkansing. NEC won in Emmen met 2-1, waarna in Nijmegen een 0-0 gelijkspel volstond voor NEC.



1995/1996

In het seizoen 1995/1996 bleef NEC in de eredivisie door een poule met Cambuur Leeuwarden, BV Veendam en Emmen te overleven. De laatste wedstrijd van die nacompetitie was Emmen - NEC. Het werd 2-3, waardoor NEC kon feesten. De uitwedstrijd van Emmen ging met 3-1 verloren.



Maar zoals vermeld: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.



Meer FC Emmen:

- Nick Bakker verlaat vroegtijdig trainingsveld

- Youri Loen in gesprek met clubleiding over nieuw contract De eerste keer dat dat lukte was in het seizoen 1989/1990. NEC eindigde dat jaar als nummer 16 in de eredivisie en Emmen mocht als verliezend finalist van de nacompetitie (Heerenveen bleek met 1 goal verschil te sterk) aantreden in de herkansing. NEC won in Emmen met 2-1, waarna in Nijmegen een 0-0 gelijkspel volstond voor NEC.In het seizoen 1995/1996 bleef NEC in de eredivisie door een poule met Cambuur Leeuwarden, BV Veendam en Emmen te overleven. De laatste wedstrijd van die nacompetitie was Emmen - NEC. Het werd 2-3, waardoor NEC kon feesten. De uitwedstrijd van Emmen ging met 3-1 verloren.Maar zoals vermeld: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden