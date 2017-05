Dementerende ouderen hebben baat bij muziek

Dementerende ouderen in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren (foto: RTV Drenthe) Anna Oppenhuizen (foto: RTV Drenthe)

HAREN - Muziek uit de jaren ’40 en ’50 gepresenteerd door een ouderwetse Italiaanse ijsverkoper. Dementerende ouderen in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren hebben er baat bij.

In de lege blikken van tien bewoners zijn weer lichtjes te zien als Anna Oppenhuizen verkleed en zingend de gezamenlijke woonkamer binnen komt. De act van Oppenhuizen is een van de activiteiten die de bewoners sinds een half jaar zelf kunnen inhuren, zo vaak als ze willen. De ouderen kunnen ook kiezen voor iemand die voorleest of poffertjes bakken.



Mooie tijd

“Als je je prettig voelt en je hebt het idee dat je kunt genieten, dan zit je goed in je vel”, zegt leidinggevende Karin Zomer van afdeling De Cirkel waar dementerende ouderen wonen. “De bewoners wonen hier en wij willen ze een zo mooi mogelijke tijd geven.” De afdeling heeft meer luxe dan een gewoon woonzorgcentrum en dat betalen de bewoners voor een deel uit eigen zak.



Herkenning in verwarde wereld

De bewoners genieten inmiddels van een ijsje dat ze hebben gekregen van de ijsverkoper. Frank Sinatra-achtige muziek klinkt uit de luidsprekers. De ouderen zingen voor zover dat gaat luidkeels mee en er wordt zelfs gedanst. “De wereld in hun hoofd is heel verward en ineens komt er iets voorbij dat ze kennen. Soms praten ze niet eens meer maar zingen ze alles mee”, zegt Oppenhuizen.



Verliefd

De bewoners hebben zichtbaar genoten van de voorstelling. “Het was geweldig”, zegt een van de dames. “Ik ben niet verliefd op de ijsverkoper. Dat gebeurt niet meer zo snel als vroeger, maar ik vind hem wel heel leuk.”

