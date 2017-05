Granaatincident Drentse moordbroer niet verder onderzocht

ARNHEM - Het onderzoek naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig in 2010 in Afghanistan, wordt niet heropend. Eén van de betrokken militairen, Admilson R. uit Hoogeveen, werd in 2015 veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs voor drie roofmoorden in Drenthe.

