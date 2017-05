Aantal Drentse jongeren met overgewicht stabiel: 'We hebben er vat op'

ASSEN - "We hadden niet de illusie dat we meteen bij de slankste provincies zouden horen. Maar er waren wel wat gegevens waarvan we dachten dat we dichter bij de rest zouden zitten." Dat zegt Hans Derks van Jongeren op Gezond Gewicht in Drenthe (JOGG).

Gisteren werd bekend dat in Drenthe nog altijd relatief de meeste dikke mensen van Nederland wonen. "Ik was niet blij toen ik dat hoorde", vertelt Derks. "Maar ten opzichte van vier jaar geleden is het ongeveer gelijk gebleven. Dit is niet in een paar jaar op te lossen."Bijna 53 procent van de Drenten heeft overgewicht, landelijk ligt dat percentage op 49 procent. Het probleem speelt op dit moment vooral bij 65-plussers, blijkt uit de cijfers. Over het gewicht van jongeren is Derks wel tevreden. "De gepubliceerde cijfers zijn heel erg beïnvloed door leeftijd. Drenthe is ook een van de oudste provincies."Het aantal jongeren met overgewicht is volgens Derks stabiel gebleven. "Daar zijn we op zich wel tevreden over. Er zou een golf van meer overgewicht aankomen. Stabiel is de eerste stap op weg naar het ombuigen. Het mag wel wat sneller bij jongeren, maar we hebben er vat op", aldus Derks."Dit jaar zijn we ook de sportiefste provincie. Daar zaten we ook in de achterhoede en bewogen wij het minst", legt hij uit. "Wij hebben gezegd dat we beginnen met beweging, dat is gelukt. De volgende stap is voeding."Derks verwacht niet dat Drenthe over vier jaar ineens bovenaan staat. "In alle provincies gebeuren namelijk wel goede dingen. Dus we zullen heus niet heel veel beter zijn, maar dan willen we het percentage naar beneden hebben gebracht."