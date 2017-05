'Migratie komt elke keer weer terug tijdens onderhandelingen'

Arie Slob en Jacques Tichelaar in 2007 (foto: ANP / Vincent Jannink)

ASSEN/DEN HAAG - De besprekingen voor een nieuwe regering met VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. De verschillende opvattingen over migratie bleken gisteren het struikelblok bij de formatie.

Oud-commissaris van de koning en voormalig formateur Jacques Tichelaar sluit niet uit dat beide partijen later alsnog tot elkaar komen. Tichelaar voerde in 2007 met succes formatiebesprekingen in Beetsterzwaag.



'Goed voor de sfeer'

"Je wist op dag één al dat de verkiezingsprogramma's sterk uiteen liepen. Met welke partij je ook verdergaat, migratie komt elke keer weer terug", zegt Tichelaar. "Er wordt nu een nieuwe poging gedaan met andere partijen, maar misschien kom je weer terug op deze combinatie, als dat ook niet lukt."



Dat de partijen aan de onderhandelingstafel verschillend denken over migratie, is bekend. Volgens Tichelaar wordt er dan bewust niet meteen over dat onderwerp gesproken. "Wij noemen dat 'op de lat zetten'. Je begint met een onderwerp waar je redelijke consensus over kan bereiken. Dat is ook goed voor de sfeer", aldus de oud-commissaris.



'Echte werk gebeurt daaromheen'

Het echte onderhandelen gebeurt overigens niet aan tafel, weet Tichelaar. "Het zijn de processen die daarbuiten spelen, er zijn werkgroepen aan de gang. Het speelt zich niet af in die kamer. Dat denkt iedereen wel, want ze komen elke keer naar buiten en dan denkt iedereen dat ze het erover hebben gehad. Maar zij hebben het echt over een paar hoofdlijnen gehad. Het echte werk gebeurt daaromheen."



Volgens Tichelaar is er geen druk om nu tot een resultaat te komen. "De begroting is op orde en er is een overschot. Dus die druk is er niet." Tichelaar is benieuwd wat vandaag geadviseerd wordt aan de voorzitter. "Morgen volgt dan waarschijnlijk een debat. De vraag is wie dit nu gaat trekken. Meestal is dat de grootste partij, dus de VVD."



Nog één poging voor Schippers

Tichelaar verwacht dat Edith Schippers het nog één keer mag proberen. "Maar bij een volgende mislukking gaat de Kamer zich toch wat afvragen over de rol van Schippers. Of je nu formateur of informateur bent, er is een afbreukrisico. Dan krijg je kritiek en gaan mensen lekken."



Den Haag hoeft Tichelaar overigens niet te bellen. Hij heeft sinds hij aftrad als commissaris van de koning tijd over. "Ja, maar niet om dit te doen. Ik ben niet beschikbaar."