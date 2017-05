'Drenthe is hartstikke geschikt voor dassen'

Een dassenburcht (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe) Vanavond worden dassen geteld in het bos bij Elp (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe)

ELP - Rond deze tijd van het jaar verlaten dassenjongen voor het eerst de burcht. Vanavond worden de dassen in de bossen bij Elp geteld door een groep van negentig vrijwilligers.

Volgens boswachter Evert Thomas gaat het de laatste tijd best goed met de das. "In het hart van Drenthe zitten ongeveer veertig tot vijftig burchten. We hebben een goed beeld van waar de dassenburchten allemaal zitten. Veel vrijwilligers zijn op pad om ernaar te zoeken en om ze in de gaten te houden."



Dassen tellen

Vanavond worden dassen geteld. "Ongeveer negentig mensen helpen mee. Iedereen gaat bij zijn eigen burcht zitten. Je krijgt een papier met tijden erop en wanneer je iets tevoorschijn ziet komen noteer je dat. Is het een volwassen beest? Is het een jong? Komt er een haas voorbij? Gaat er een ree in je beeld lopen? Alles wat je ziet mag je noteren."



Beeld

Thomas vindt het heel belangrijk om een goed beeld te hebben van de das in Drenthe. "Er wordt vaak gevraagd: zijn er niet te veel? Of te weinig? Wie zijn wij om te bepalen of ergens te veel of te weinig van is? Ik ben alleen maar blij met het feit dat dat mooie dier hier in Drenthe aanwezig is. Af en toe moeten we wat overlast voor lief nemen, tot zover dat gaat. Dit dier hoort thuis in dit gebied en dat moeten we respecteren."



Drenthe geschikt

De das is volgens de boswachter geschikt om hier te leven. "Drenthe is een zandprovincie en daar houden dassen van, want ze willen graven. Drenthe is hartstikke geschikt. Het zou heel gek zijn als zo'n dier hier niet zou zijn. Ik vind die dierenrijkdom een plezier. En ik denk dat heel veel mensen die in Drenthe op bezoek komen daar ook van genieten, dus dat heeft ook een bepaalde waarde, vind ik."