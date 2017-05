FC Emmen-speler Türk: Donderdag de nul houden en een keer scoren

VOETBAL - FC Emmen-middenvelder Oguzhan Türk weet hoe het is om nacompetitie te spelen als speler van een eredivisieclub. "Ik heb het meegemaakt bij VVV. Voor een eredivisieclub zijn dat geen lekkere wedstrijden."

"Er staat natuurlijk heel veel spanning op, ook al hebben ze de laatste twee duels gewonnen. Als wij donderdag de nul vasthouden en zelf een keer scoren, dan krijgt NEC het heel lastig", aldus Türk.Volgens Türk is het zaak om vooral slim te spelen. "Het gaat over twee wedstrijden, dus je moet ook met het hoofd spelen. Maar dat doen we de laatste weken sowieso al. Daar moeten we gewoon mee verder gaan."Over zijn eigen spel is Türk tevreden. "Sinds de winterstop heb ik het gevoel dat ik echt fit ben. Natuurlijk speelt ook een rol dat ik nu speel en door dat ritme word je gewoon iedere week beter. Wat nog mist aan mijn spel? Ik denk een treffer. Ik denk dat ik ook nog vaker van afstand zou kunnen schieten. Wellicht dat ik dat de komende wedstrijden nog aan mijn spel kan toevoegen. Dan zou ik echt exact op het juiste moment pieken."Of de toekomst van de oud-jeugdinternational en oud-speler van sc Heerenveen, Go Ahead Eagles, SC Cambuur, VVV Venlo, Gaziantespor en Adanaspor ook in Emmen ligt is nog onzeker.Er gaan geluiden op dat hij na de zomer weer terugkeert naar Turkije. Maar die geluiden verwijst Türk resoluut naar het rijk der fabelen. "Daar is nog geen sprake van. Ik heb nog niets uit Turkije vernomen en ook nog niet met FC Emmen gesproken. Ik richt me eerst volledig op de play-offs en daarna is het tijd om te praten. Voorlopig is er maar één doel en dat is promoveren met FC Emmen."