Blokker sluit honderd winkels

ASSEN - Ruim honderd winkels van Blokker gaan komend jaar dicht. Zusterbedrijf Marskramer sluit nog eens honderd filialen.

Blokker stoot ook Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker af. Het bedrijf laat weten dat het zich volledig wil richten op één formule.In totaal verdwijnen er bijna 2.000 banen bij de bedrijven. Het grootste deel van de ontslagen valt bij het distributiecentrum. Het is niet bekend of ook winkels in Drenthe sluiten. De komende tijd wordt gekeken welke winkels dicht moeten.Blokker heeft vijftien winkels in Drenthe. Marskramer heeft zes filialen.