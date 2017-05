Stelling: Partijen moeten water bij de wijn doen voor snelle formatie

ASSEN - Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt vanmiddag de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Dan wordt besproken​ wanneer het debat over de formatie gehouden wordt.

Gisteren mislukte de poging om een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te vormen. Migratie was het grote struikelblok. Later vandaag, tijdens de 62ste dag van de formatie, komt informateur Edith Schippers met haar eindverslag.De Tweede Kamer zal in het Kamerdebat weer een informateur aanwijzen. De nieuwe informateur doet dan een verkennende ronde om te onderzoeken wat de partijen willen. Het is niet uitgesloten dat Schippers (VVD) opnieuw met deze taak belast wordt.De partijen praten sinds 29 maart met elkaar, maar kunnen dus opnieuw beginnen. Moeten de partijen water bij de wijn doen voor een snelle formatie? Of is het belangrijker om tot een goed akkoord te komen, ook al duurt dat nog maanden?