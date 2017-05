MRSA-uitbraak Scheper Ziekenhuis Emmen onder controle

EMMEN - De MRSA-uitbraak in het Scheper Ziekenhuis in Emmen is onder controle. Dat meldt het ziekenhuis na het uitvoeren van een groot aantal tests.

De afdeling Oost 1, die naar aanleiding van de besmetting gesloten werd, is weer gedeeltelijk opengesteld. Het ziekenhuis verwacht dat de afdeling in de loop van de week weer volledig in gebruik kan worden genomen.Volgens Marcel Pater van Treant Zorggroep is een nieuwe besmetting in het ziekenhuis nu zo goed als uitgesloten. "We hebben een zogenaamd ringonderzoek gehouden waarbij we iedereen hebben getest die in aanraking is geweest met besmette patiënten of medewerkers. Honderd procent zekerheid kunnen we nooit geven, maar we hebben iedereen heel secuur onderzocht en kunnen vrij zeker zeggen dat de uitbraak onder controle is."Vorige week meldde het Scheper Ziekenhuis al dat er geen nieuwe besmettingen bij waren gekomen, maar later bleek toch dat ook andere patiënten en een medewerker de bacterie bij zich droegen.Er loopt nog wel een aantal onderzoeken buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld onder patiënten die al naar huis mochten of naar een andere verzorgingslocatie zijn gegaan. De besmette medewerkers zijn nog niet aan het werk. Eerst moet aan de hand van drie testen worden vastgesteld dat de bacterie niet meer bij hen aanwezig is. Alle patiënten die met de bacterie besmet waren, zijn inmiddels weer naar huis.In totaal werd in de afgelopen weken bij twaalf patiënten en vier medewerkers de MRSA-bacterie aangetroffen. MRSA, ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Infecties die de bacterie veroorzaakt zijn echter moeilijker te behandelen, want de bacterie is immuun voor de meeste antibiotica.