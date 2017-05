'Morgen ideaal weer voor een barbecue of een drankje op een terras'

EELDERWOLDE - De zomer komt eraan. Althans, heel even. Morgen wordt het zo'n 26 graden en daarmee wordt het de eerste zomerse dag van het jaar.

"De laatste keer dat de grens van 25 graden is overschreden was op 25 september vorig jaar", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. De ochtend begint met wolkenvelden, maar 's middags breekt de zon door. "In de avond blijft het nog lang warm, met temperaturen boven de 20 graden. Ideaal weer voor een barbecue of een drankje op een terras."Na woensdag is het ook direct afgelopen met het warme weer. "Donderdag wordt de warmte weer verdreven met wat regen en een klap onweer", vertelt Van der Zwaag. "Daarna schommelt de temperatuur tijdelijk."In het weekend is er kans op een enkele bui, maar zijn er ook zonnige momenten. De temperatuur ligt dan op zo'n 16 tot 18 graden.