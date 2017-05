Oud-militair Groenendijk na onderzoek: Ik voel mij terneergeslagen

ASSEN - De kans dat veteraan Erik Groenendijk eerherstel krijgt is kleiner geworden. Het onderzoek naar het ontploffen van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig in 2010 in Uruzgan, wordt niet heropend.

Groenendijk werd hier korte tijd verantwoordelijk voor gehouden, samen met de Hoogevener Admilson R., die veroordeeld is voor drie moorden in Drenthe. Wegens gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd, maar Groenendijk werd wel eervol ontslagen. "Ik voel mij terneergeslagen. Ik had dit helemaal niet verwacht", zegt Groenendijk.De oud-militair wil eerherstel, omdat hij denkt dat R. achter de ontploffing zit. Die zou volgens Groenendijk de held hebben willen uithangen door hem zogenaamd te redden. Maar in het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee zijn geen nieuwe feiten boven tafel gekomen.Een grote domper voor Groenendijk. "Het was mentaal aardig weggezakt de afgelopen periode, omdat ik wist dat de marechaussee ermee bezig was. Maar nu de zaak definitief niet heropend wordt, gaat het mentaal slechter met mij. Ik heb gelijk slecht geslapen vannacht. De onmacht komt weer naar boven toe."Groenendijk hoopt nog altijd dat R. met de waarheid naar buiten komt. Volgens de veteraan liet R. de handgranaat ontploffen."Die jongen is enkel en alleen met zichzelf bezig. Dat is jammer en dat is zacht uitgedrukt. Ik moet met de advocaten overleggen of er nog mogelijkheden zijn om hier iets mee te doen. Misschien bedenkt hij zich en komt hij er nog wel mee naar buiten. Maar ik acht de kans zeer klein", aldus Groenendijk.