Drenthe heeft meer vertrouwen in medemens

ASSEN - Drenten hebben meer vertrouwen in de medemens dan vorig jaar. Ook de politie en het leger kunnen uit onze provincie voornamelijk op steun rekenen.

Van Drenten boven de vijftien jaar heeft 64 procent vertrouwen in anderen. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 60 procent, blijkt uit onderzoek van het CBS . Vorig jaar lag het Drents percentage dat vertrouwen had in anderen nog op 61 procent. De politie doet het ook goed in Drenthe: ruim 72 procent van de Drenten heeft er vertrouwen in.Ook hebben Drenten iets meer vertrouwen gekregen in de Tweede Kamer, al ligt het percentage met 34 procent wel onder het landelijk gemiddelde (37 procent). Ook de Europese Unie (35 procent) en de pers (32 procent) kunnen niet veel vertrouwen genieten in onze provincie.Kunt u de kaart niet goed zien? Klik dan hier Limburgers hebben van alle Nederlanders het minste vertrouwen in anderen. Ook de meeste instanties komen er in het zuiden slecht vanaf.