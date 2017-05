18-jarige vrouw uit Emmen nog altijd vermist

EMMEN - De 18-jarige vrouw uit Emmen, genaamd Arie, is nog altijd vermist. Sinds zondagavond 21.00 uur is niets meer van haar vernomen.

Arie werd voor het laatst gezien in de omgeving van de straat Balingerbrink. "Ze is nog steeds weg", laat een politiewoordvoerder weten. "Ze is 18 jaar en mag in principe gaan en staan waar ze wil. Maar er waren wel wat omstandigheden, waardoor mensen besloten ons te informeren."Ze heeft een Aziatisch uiterlijk en paars of aubergine geverfd halflang haar. Ze draagt een zwart vest van het merk Nike en een blauwe spijkerbroek. Ze is tussen de 1.70 en 1.75 meter, en ze heeft een bril die ze niet altijd draagt. Ze heeft bruine ogen.