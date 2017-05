'Servië moet genocide Srebrenica erkennen'

ASSEN - Servië moet erkennen dat de massaslachtingen in Srebrenica in 1995 neerkomen op genocide. Die oproep deed de commissie voor Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa vandaag.

In de Bosnische plaats doodden Bosnisch-Servische troepen in 1995 achtduizend moslimjongens en -mannen, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse VN-troepen. De Dutchbat-militairen uit Assen konden niet voorkomen dat de moslimenclave viel.De president en het parlement van Servië hebben weliswaar spijt betuigd, maar niet erkend dat het ging om volkerenmoord. Dat is absoluut noodzakelijk om de angst van etnische minderheden voor intimidatie en nieuwe misdaden weg te nemen, aldus de commissie. Die betreurt ook de trage vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers in Servië. Het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-tribunaal hebben de massamoord als genocide bestempeld.