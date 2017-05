'Blokker heeft moeite om klanten terug te winnen'

Retaildeskundige Tom Kikkert is niet verrast door de sluiting van honderd winkels van Blokker (foto: ANP/Robin Utrecht)

ASSEN - Honderd winkels van Blokker gaan sluiten. Wat het voor Drenthe betekent is nog niet duidelijk. Maar de sluiting van winkels is voor retaildeskundige Tom Kikkert uit Hoogeveen geen verrassing.

Volgens Kikkert zat het er al een poosje aan te komen. "Blokker heeft moeite om klanten terug te winnen. Waar we vroeger massaal naar de Blokker gingen voor het kopen van onze producten, zijn nu er ontzettend veel alternatieven gekomen waar je diezelfde producten makkelijk kunt ophalen, zoals via internet of in winkels als Action."



Middelgrote steden

"In middelgrote steden, zoals Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel, zijn heel veel winkels die in hetzelfde rijtje passen als Blokker. Blokker is een voorbeeld van hoe winkels bedacht en gebouwd zijn", legt Kikkert uit.



"Voor die steden is het belangrijk om na te denken over de toekomst: wat gaan we doen als dit soort winkels het lastiger gaan krijgen en steden meer moeite krijgen om mensen naar de binnenstad te lokken", vraagt hij zich af.



Filiaalbedrijven

Kikkert verwacht dat vooral filiaalbedrijven van Blokker verdwijnen. "Bij andere merken zie je het wel: als een winkel een eigen ondernemer heeft, iemand betrokken is bij de omgeving en onderdeel van de omgeving is, dat die winkels over het algemeen beter willen scoren dan de eigen winkels van de filiaalbedrijven. Ik vermoed ook dat het de filiaalbedrijven van Blokker zijn die gaan sluiten. Eigen bazen kennen de klant beter. Emotie en vertrouwen zijn daarin belangrijk."



Gezicht

Volgens de retaildeskundige hebben meer winkels het lastig. "Hoe kleiner de plaats wordt, hoe meer het gaat om het gezicht van een bedrijf. En hoe groter de plaats is, hoe belangrijker het merkgehalte wordt. Drenthe heeft vooral plaatsen in middelgrote gemeenten zitten, die zullen een combinatie van die twee moeten vinden: een sterk gezicht en nadenken waar je als winkel voor staat, wat is de identiteit? Ik vraag mij af of die combinatie goed is op dit moment."



Drentse filialen

Het grootste deel van de ontslagen bij Blokker valt bij het distributiecentrum. Het is niet bekend of ook winkels in Drenthe sluiten. Blokker heeft vijftien winkels in Drenthe. Marskramer heeft zes filialen.



RTV Drenthe heeft verschillende Drentse Blokker-filialen gebeld, maar niemand wil reageren. Alle eigenaren verwijzen door naar het hoofdkantoor.