Nick Bakker mist halve finale tegen NEC

VOETBAL - Pech voor FC Emmen en Nick Bakker in het bijzonder. De linksbenige verdediger moet het eerste halve finaleduel tegen NEC, aanstaande donderdag, missen. Gisteren raakte Bakker geblesseerd aan zijn enkel op de training en vandaag bleek dat spelen onmogelijk is.

Bakker hoopt, misschien wel tegen beter weten in, dat hij de return van zondag in Nijmegen wel kan halen. "Desnoods speel ik met een spuit erin", aldus Bakker. "Maar misschien moet ik gewoon hopen dat we ons plaatsen voor de finale."De 24-jarige Groninger is bezig aan een sterke periode bij FC Emmen. Vooral in de laatste weken maakte hij veel indruk als centrale verdediger. Toch koos trainer Dick Lukkien afgelopen vrijdag niet voor Bakker in de basisopstelling, maar voor Josimar Lima. In de rust, van de tegenvallende wedstrijd, bracht hij Bakker alsnog. In de tweede helft draaide Emmen beter en leek de Groninger zich weer in het elftal te hebben gespeeld.