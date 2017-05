Rechercheur (58) die vrouw wilde wurgen wordt opgenomen

ASSEN - Een 58-jarige rechercheur uit Assen die zijn vrouw in bed probeerde te wurgen moet de komende twee jaar in een kliniek worden opgenomen.

De man is daarnaast door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van 730 dagen, waarvan 715 dagen voorwaardelijk. Hij heeft het onvoorwaardelijke deel al uitgezeten.De man werkt als rechercheur bij de politie en stond bekend als 'rots in de branding'. Hij raakte zelf depressief, maar niemand had dit in de gaten. Door een verhuizing en overplaatsing op het werk gingen meerdere dingen mis. De man kreeg last van slapeloosheid en paniekaanvallen.In de nacht van 8 december 2016 besloot hij zijn vrouw en zichzelf van het leven te beroven. Hij wilde zijn vrouw niet alleen achterlaten en terwijl ze sliep kneep hij haar keel dicht. De vrouw werd wakker en stribbelde tegen, waardoor het bij een poging bleef. De man belde zelf de politie. Zijn vrouw wilde geen aangifte doen, omdat zij een behandeltraject veel belangrijker vindt.De man heeft in paniek en in een suïcidale roes gehandeld. Net als het Openbaar Ministerie (OM) is de rechtbank in Assen van mening dat er sprake is van poging tot doodslag en dat de nadruk moet liggen op behandeling. Zijn straf is gelijk aan de eis van het OM. De Assenaar is inmiddels overgeplaatst naar een kliniek in Franeker.