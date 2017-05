Emmenaar de cel in voor ontucht met 15-jarig meisje

Rechtbank in Assen (Foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN - Een 26-jarige man uit Emmen is vandaag veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden voor ontucht met een minderjarig meisje. Daarvan zijn vijf maanden voorwaardelijk. De man moet zich daarnaast laten behandelen.

'Ernstige vorm van ontucht'

De Emmenaar had begin november seks met een 15-jarig meisje. Hij nam haar tijdens een ontmoeting mee naar een leegstaande woning en verrichtte verschillende seksuele handelingen met meisje. De woning was het toekomstige huis van zijn ex-vriendin in Angelo waar hij die dag had staan te klussen. De rechter sprak van ‘een ernstige vorm van ontucht’.



Trauma

Het meisje raakte overstuur en vertelde thuis wat er gebeurd was. Naar aanleiding van de ontucht is bij haar een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. De rechter rekende het de man zwaar aan dat hij handelde omdat hij zijn eigen seksuele verlangens wilde bevredigen. Naast de celstraf moet de man het meisje een schadevergoeding van 1500 euro betalen.