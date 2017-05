Midden-Drenthe eerste gemeente in het Noorden met ANWB AutoMaatje

Wethouder Gerard Lohuis en coördinator Wim Martin Scholma (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het project gaat als eerste van start in de Broekstreek en Witteveen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN - Midden-Drenthe doet als eerste gemeente in Noord-Nederland mee met ANWB AutoMaatje. Het project werd vanochtend afgetrapt in het gemeentehuis.

Het idee achter dit project is dat vrijwillige chauffeurs mensen gaan vervoeren voor dertig cent per kilometer als onkostenvergoeding. AutoMaatje gaat in Midden-Drenthe als eerst van start in de Broekstreek en Witteveen, omdat daar de buslijn vervalt.



Laagdrempelig

De ANWB begon in december met AutoMaatje en het project groeit snel, zegt Gerard van den Bos van de ANWB. "We zijn nu op negen locaties van start en het gaat hartstikke goed. Het is heel laagdrempelig voor mensen om gebruik van te maken."



Screening

De vrijwilligers die zich als chauffeur aanmelden, ondergaan eerst een screening. "Ze gaan bij de coördinator op gesprek. Die maakt een inschatting of de mensen geschikt genoeg zijn om met op pad te gaan", legt Van den Bos uit.



Per tweehonderd mensen die gebruik willen maken van de service zijn er ongeveer vijftien chauffeurs. "En zo wordt er weer een netwerk gecreëerd om mensen heen."



Olievlek

Wethouder Gerard Lohuis denkt dat het project in zijn gemeente een succes wordt. "Ik denk dat het zich als een olievlek gaat uitspreiden, dat kan niet anders."



'Desnoods rijd ik zelf'

Begin juli moet AutoMaatje van start gaan in Midden-Drenthe. "Het is mijn opdracht om het in zeven weken te gaan uitrollen", zegt Wim Martin Scholma. Hij is namens Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe aangesteld als coördinator van het project. "Desnoods rijd ik zelf", lacht hij.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden