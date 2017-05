Bas Roorda wordt nieuwe keeperstrainer FC Groningen

Bas Roorda tijdens een wedstijd van FC Groningen in 2006 (foto: ANP / Olaf Kraak)

VOETBAL - Bas Roorda is vanaf komend seizoen de nieuwe keeperstrainer van FC Groningen.

Dat meldt RTV Noord . Roorda is nu nog teammanager. De geboren Assenaar volgt Sierd van der Berg op, die eerder te horen kreeg dat zijn contract niet wordt verlengd.Roorda stond zelf ook jarenlang onder de lat. Hij begon zijn profcarrière in 1992 bij FC Groningen. Daar speelde hij tot 1996, waarna hij verkaste naar NEC. Daarna speelde hij nog voor Roda JC, om vervolgens voor drie seizoenen terug te keren naar de Trots van het Noorden. Roorda sloot in 2010 zijn carrière af, na drie seizoenen reservedoelman te zijn geweest bij PSV.