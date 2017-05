Lekkende daken en storende kachels in sportaccommodaties Zuidwolde aangepakt

ZUIDWOLDE - De gemeente De Wolden wil ruim twee miljoen euro investeren in renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal in Zuidwolde.

Dat valt op te maken uit de Kadernota 2018, die het college vandaag presenteert. De jaarlijkse kadernota vormt de basis van de begroting.De sporthal en gymzaal zijn volgens de gemeente oud en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Zo verbruiken beide locaties veel energie, lekken de daken en zijn er vaak storingen in de douches en kachels.Volgens het college zijn er drie opties:- Renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal. Dat kost 2,3 miljoen euro.- Renovatie van beide gebouwen. Kosten: 1,3 miljoen euro.- Nieuwbouw van een sporthal waarin de activiteiten van beide huidige gebouwen ondergebracht kunnen worden. Dat kost 4,6 miljoen euro.Het college stelt voor om het plan voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal verder uit te werken en aan de gemeenteraad voor te leggen tijdens de behandeling van de begroting.Naast de aanpak van de sporthal en gymzaal wil de gemeente 2,5 miljoen investeren in andere projecten. Zo moet de Hoofdstraat in Zuidwolde toegankelijker gemaakt worden en komt er een fietspad langs de Ruinerweg in Echten. Ook moet er een zogeheten glow-in-the-dark-belevingsfietspad (een fietspad dat oplicht in het donker) komen en een kunstgrasveld in Koekange.Ook wil de gemeente 250.000 euro besteden aan initiatieven die vanuit de burgers komen. Met deze subsidieregeling zijn tot dusver ruim veertig projecten ondersteund. In het verleden is daar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor gesteld. Nu wil het college weten of er na 2018 ook structureel geld beschikbaar kan komen voor de subsidieregeling.De gemeenteraad houdt op donderdag 8 juni een bijeenkomst over de kadernota met de inwoners van De Wolden. Op 22 juni debatteert de raad en neemt op 6 juli een definitief besluit.