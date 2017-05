Drenthe prolongeert 5-sterrenstatus als fietsprovincie

Fietsers in het Doldersummerveld (Foto: ANP / Koen Suyk)

ASSEN - Drenthe is wederom een vijf-sterrenprovincie op fietsgebied. Dat maakt het Landelijk Fietsplatform bekend in haar tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor.

Drenthe behaalde in 2015 al een vijf-sterrenstatus en presteert dit jaar nog iets beter dan twee jaar geleden. Zowel op de kwaliteit van het netwerk als de randvoorwaarden scoort de provincie goed.



Onder randvoorwaarden vallen bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de omgeving en voorzieningen langs de routes. Op dat laatste criterium scoorde Drenthe zelfs het beste van alle provincies, met een bijna perfecte score van 97,8 procent.



'Fietsen is belangrijk'

Gedeputeerde Henk Brink is blij met het behoud van de sterren. "Fietsen is belangrijk voor onze vrijetijdseconomie, maar ook voor de gezondheid van mensen en voor de verduurzaming van onze samenleving. Kwaliteit van de fietspaden staat hoog op het verlanglijstje van de toerist en de Drenten zelf", vertelt Brink.



Aandachtspunt

Wel moet Drenthe oppassen dat het over twee jaar geen ster kwijtraakt. Een aandachtspunt voor Drenthe is volgens het Fietsplatform de bewegwijzering van het knooppuntennetwerk. Dat criterium is nu nog niet helemaal gelijk aan de landelijke standaard en wordt wellicht zwaarder meegewogen bij de volgende monitor.



Behalve Drenthe kregen ook Overijssel, Friesland, Gelderland en Zeeland vijf sterren van het Landelijk Fietsplatform. Groningen kreeg er vier.