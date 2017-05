'Bandenbedrijf uit Assen moet maatregelen nemen tegen tijgermug'

Een tijgermug (foto: Pixabay)

ASSEN - Het bandenbedrijf Dikabo uit Assen moet maatregelen nemen om tijgermuggen te vernietigen. Dat eist het platform Stop Invasieve Exoten.

Tijgermuggen kunnen in geïmporteerde autobanden zitten. Stop Invasieve Exoten wil dat autobanden worden verhit zodra ze uit de container komen. Zo worden de tijgermuggen vernietigd.



Verspreiding

Om dit af te dwingen stapte het platform vandaag naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) in Den Haag. Het CBB is de hoogste bestuursrechter in Nederland.



De tijgermug kan tropische ziekten als zika en denque verspreiden. In het verleden werden er bij het bandenbedrijf in Assen al tijgermuggen aangetroffen.



Geen extra maatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid vindt extra maatregelen bij het bandenbedrijf niet nodig. Dit omdat een groot deel van de geïmporteerde autobanden meteen wordt verwerkt. Dan zijn de tijgermuggen en hun larven direct vernietigd.



Het platform denk echter dat het bandenbedrijf de banden ook doorverkoopt aan andere handelaren. Dan kunnen de banden terecht komen in bijvoorbeeld een speeltuin voor kinderen.



Uitspraak is binnen zes weken.