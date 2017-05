Nick en Simon, Chippendales en Annie M.G. Schmidt de musical komen naar Assen

ASSEN - Theater De Nieuwe Kolk biedt komend theaterseizoen 160 voorstellingen aan, waaronder Nick en Simon, Chippendales ("De enige echte uit Amerika," volgens de directeur) en de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt.

Ook komen Dr. Pol, OG3NE, Douwe Bob, musical De Marathon en natuurlijk Bert Visscher weer naar Assen. Die laatste voorstelling zal overigens snel uitverkocht zijn, waarschuwt directeur Hilko Folkeringa alvast. Favoriet van Folkeringa is echter de interactieve theatervoorstelling genaamd Terror. "Daar ben ik zo benieuwd naar!" En favoriet van Arno van der Heyden: Kommil Foo, een Vlaams cabaret-duo. Van der Heyden presenteert vanavond de nieuwe programmering van het theaterseizoen in DNK.Het theater doet het goed . DNK trok het afgelopen seizoen 67.500 bezoekers. Dat zijn zeker vijfduizend meer bezoekers dan het vorige theaterseizoen. "De programmering slaat goed aan," zegt directeur Hilko Folkeringa. En, terwijl hij naar mede-directielid Hanneke Bruggeman kijkt: "Samen bereik je veel meer."Het theater en de bioscoop werken sinds 1 januari dit jaar samen met de bibliotheek. Redelijk uniek, volgens Bruggeman. En volgens de directie ook een van de redenen dat het steeds beter gaat met het theater, want de twee versterken elkaar.Langzaam maar zeker zullen ook bezoekers steeds meer van de fusie meekrijgen. Zo ontvangen de duizend meest trouwe bibliotheekleden bijvoorbeeld een theatergids voor komend seizoen. Daarnaast is de theatergids een stukje dikker (32 extra pagina's) dan voorgaande jaren, omdat ook bioscoop en bibliotheekactiviteiten worden vermeld in de brochure."Door deze samenwerking kunnen we meer publiek trekken," zegt Folkeringa. Zo leest een theaterliefhebber nu ook over een lezing en wordt de bibliotheekbezoeker misschien geïnteresseerd in een concert. "Beide doelgroepen kijken even bij elkaar over de schutting," aldus de directeur.Eerder werd al bekend dat het financieel gezien een stuk beter gaat bij De Nieuwe Kolk in Assen. Die conclusie trok de gemeente uit een rapport van onderzoeksbureau BMC. "Het valt mee op dit moment", zei wethouder Maurice Hoogeveen. Hoogeveen denkt dat men het nu tot 2031 met de huidige spaarpot kan redden. Drie jaar geleden werden het theater en de bioscoop ook al doorgelicht. Aanleiding waren toen de tegenvallende cijfers, vooral van het nieuwe theater en het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat toen nog in het gebouw gevestigd was.