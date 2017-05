Westerveld houdt 1,7 miljoen euro over

DIEVER - De gemeente Westerveld heeft bijna 1,7 miljoen euro overgehouden vorig jaar. Het geld wil de gemeente weer investeren.

Dat er meer dan een miljoen is overgebleven komt door de uitgaven in het zogenaamde sociale domein. Daarin vallen onder andere de WMO en jeugdzorg. Er zijn in 2016 minder uitgaven geweest dan vooraf ingeschat.Volgens het college van Westerveld is het geld dat de gemeente hiervoor kreeg van het Rijk wel uitgegeven. Wat overbleef is extra geld van de gemeente zelf. "Wie in aanmerking kwam voor zorg en ondersteuning, heeft dit toegekend gekregen", zo zegt de gemeente.De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat er met het overgebleven geld gebeurt. Maar als het aan het college ligt, wordt het geld gebruikt om Westerveld aantrekkelijker te maken. "Met andere woorden: een budget voor projecten die de infrastructuur verbeteren, de cultuurhistorie bevorderen en de lokale economie versterken."Daarmee moet het prettiger wonen worden en aantrekkelijker worden voor recreanten. Het college gaat er van uit dat er met het geld meer 'reuring' gemaakt kan worden in de gemeente. Dat is weer goed voor de lokale economie.De jaarrekening en het jaarverslag worden eind juni en begin juli besproken in de gemeenteraad.