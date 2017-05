Grachtenfestival Meppel is gered

(foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Het Grachtenfestival in Meppel lijkt toch gered. Eerder deze maand kondigde de organisatie aan dat dit jaar de laatste editie van het festival zou zijn. Er was te weinig geld voor het organiseren van het festival in 2018. Hier komt nu verandering in door een subsidie van de provincie.





Lees ook: Kans op Wonder van Meppel is niet heel groot

De subsidie is gegeven voor het organiseren van het festival dit jaar. Maar door deze subsidie kan er volgend jaar ook een festival georganiseerd worden, vertelt Arnold Schuurman. "Met geld kan je geld maken. We kunnen nu het festival neerzetten zoals het hoort. Zo kunnen we nieuwe sponsoren zoeken".



Lees ook: Organisatie was dolgraag doorgegaan met Grachtenfestival Meppel Arnold Schuurman, voorzitter van de organisatie: "Nadat we bekend hadden gemaakt dat we de stekker eruit zouden trekken in 2018, kwam er een lobby op gang richting de provincie. Wat dit tot gevolg heeft. Het huidige college heeft zich daarvoor ingespannen, samen met andere kopstukken uit de provincie."De subsidie is gegeven voor het organiseren van het festival dit jaar. Maar door deze subsidie kan er volgend jaar ook een festival georganiseerd worden, vertelt Arnold Schuurman. "Met geld kan je geld maken. We kunnen nu het festival neerzetten zoals het hoort. Zo kunnen we nieuwe sponsoren zoeken".