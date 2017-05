Drentse voorleeskampioen Emmen klaar voor landelijke finale

EMMEN - Aandachtig luistert groep 8 van OBS De Vlonder naar de stem van Raoul Schaapman (12) uit Emmen. Vandaag leest hij nog voor aan zijn klasgenoten, maar morgen moet hij aan de bak voor zeshonderd man in de schouwburg van Amstelveen.

Raoul staat morgen in de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 2017.Het jonge voorleestalent werd op 11 april al uitgeroepen tot Drents voorleeskampioen. De jury koos hem uit twaalf deelnemers. Trotse klasgenoten snappen de jury wel: "Zijn mimiek is goed, ook doet hij leuke stemmetjes bij zijn verhaal", vertelt Steven. "Hij neemt je echt mee in het verhaal. Hij maakt er bijna een toneelstuk van, zo leuk is het", voegt een enthousiaste Maarten daar aan toe."Ik vind het vooral erg leuk om mensen mee te nemen in een verhaal. Dat merkte ik ook tijdens de voorrondes", vertelt Raoul. Hij heeft zich de afgelopen weken goed voorbereid, zo heeft hij veel voorgelezen aan zijn moeder die dan aandachtig naar hem luisterde.Raoul staat er morgen niet alleen voor tijdens de finale in Amstelveen. De jonge Emmenaar krijgt steun van zijn hele klas die in de zaal zit. "Ik had beloofd dat als hij de landelijke finale zou halen ik iets zou regelen", vertelt meester Tim Idema. De hele klas gaat morgenvroeg inclusief spandoeken de bus in richting Amstelveen om Raoul aan te moedigen."Ik heb gehoord dat er zeshonderd man in kunnen, dus ja dat wordt best spannend", vertelt de boekenliefhebber. Maar aangezien hij al verschillende voorrondes in Drenthe heeft overleefd, waar hij ook moest voorlezen voor grote groepen, komt dat naar eigen zeggen vast wel goed.Behalve een zelf uitgekozen stuk tekst uit een boek, moet Raoul morgen ook een aantal regels die hij nog nooit heeft gezien voorlezen. Aan het eind van de middag hoort de Drentse kampioen of hij ook landelijk de beste voorlezer is.