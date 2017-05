Buurtsportcoaches zetten ouderen in Emmen in beweging

EMMEN - Geregeld bewegen en gezond eten. Iedereen weet dat dat belangrijk is, maar niet iedereen doet het.

Gisteren bleek uit onderzoek dat Drenthe de dikste provincie van Nederland is. Vooral overgewicht onder senioren is een groot probleem. Maar in de gemeente Emmen willen ze het tij keren.De gemeente heeft meerde buurtsportcoaches in dienst. Enkele van hen zijn er speciaal voor om ouderen in beweging te krijgen en te houden. "Ik heb COPD en een lichte vorm van suikerziekte. Als mijn gewicht naar beneden gaat, hoef ik de medicijnen voor mijn suikerziekte waarschijnlijk niet meer te nemen", vertelt een van de deelnemers aan het project Elke stap telt.Elke stap telt laat ouderen wandelen. Tien weken lang gaan ze met een groepje senioren het bos in om te wandelen en oefeningen te doen. Ook nemen de buurtsportcoaches een fittest af bij de deelnemers. "Dit project is belangrijk voor hun gezondheid, maar ook voor de sociale contacten. Bewegen is prettig." vertelt buurtsportcoach Petra van den Bosch."Maar om af te vallen moeten er wel meerdere dingen gedaan worden. Zoals het aanpassen van je voeding en levensstijl, maar bewegen hoort daar zeker bij."