Asser verhalen bezongen in nieuwe wijkopera

Oliver Twist was zes keer uitverkocht in de kleine theaterzaal (Foto: Maurice Vos)

ASSEN - Ook dit jaar komt theater DNK weer met een eigen theaterproductie, genaamd: Once upon a dream. Daarnaast organiseert het theater in samenwerking met de Asser wijken Pittelo en Lariks ook een zogenoemde wijkopera.

Naast populaire muziek en cabaret, is dit jaar veel opera in het programmaboekje van het theater te vinden. Of zoals directeur Hilko Folkeringa zegt: "Dit moet het jaar van de opera worden!" Zo zijn er lezingen over opera, verschillende operavoorstellingen en neemt DNK het voortouw in het organiseren van een volksopera in de hoofdstad.



Verhalen verzamelen

In de volksopera zingen Assenaren de verhalen die nog verzameld gaan worden in de wijken Pittelo en Lariks. "Het moet een grote voorstelling worden," zegt Folkeringa enthousiast, al moet er volgens hem nog wel veel geregeld worden. De volksopera moet plaatsvinden in het voorjaar van 2018.



Daarnaast organiseert DNK opnieuw een eigen theaterproductie, na het succes van zowel Anastacia vorig jaar als Oliver Twist in 2015. Het stuk Once upon a dream moet nog geschreven worden. Wel staat al vast dat de voorstelling moet passen bij de tentoonstelling The American dream die dan te zien is in het Drents Museum.



Talent gezocht

Het theater zoekt nog talenten tussen de zestien en honderd jaar die kunnen acteren, zingen en/of een instrument bespelen. Aanmelden voor de audities kan nog tot 22 mei. De voorstelling vindt plaats op 3 en 4 januari 2018.

Door: Marjolein Knol Correctie melden