'De zon is niet alleen lekker, maar ook gevaarlijk'

Volle terrassen met het mooie weer (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

EMMEN – Met temperaturen tot 25 graden zitten de terrassen weer vol, zijn mensen buiten en kan er zelfs een duik het zwembad worden genomen. De zon is niet alleen lekker, het is ook een van de belangrijkste oorzaken van huidkanker.

Huidkanker is een van de meest voorkomende soort kanker die er bestaat. Volgens dermatoloog Gerda van der Wier van de Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, komen er jaarlijks zo’n honderd mensen langs één van de drie locaties van de zorggroep. Om mensen bewust te maken van de gevaren van de zon, wordt elk jaar een speciale huidkankerdag georganiseerd.



Susanne Ananias liet haar vele moedervlekken drie jaar geleden controleren tijdens de huidkankerdag. Hoewel zij het in eerste instantie spannend vond om zich te laten controleren, is ze er achteraf toch erg blij mee. Twee moedervlekken liet Ananias weghalen, tot opluchting van haarzelf.



Verhoogd risico

Volgens Van der Wier komt de stijging van het aantal huidkankerpatiënten doordat mensen steeds ouder worden en ook vaker in de zon zitten. "Vooral mensen die buiten werken of sporten hebben meer risico om het krijgen van huidkanker'', vertelt Van Wier. Jezelf insmeren helpt al veel, maar ook een pet of hoed zorgt voor extra bescherming.



Warme dagen op komst

Ondanks haar verhoogde risico op huidkanker, mijdt Ananias de zon niet. De aankomende dagen zal zij net als iedereen genieten van de zon, maar draagt ze een T-shirt over haar rug en buik: een plek waar zij veel moedervlekken heeft.

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden