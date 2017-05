Aa en Hunze wordt donkerder

Lantaarnpalen in de gemeente Aa en Hunze verdwijnen (foto: Pixabay)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze wil minder straatverlichting op plaatsen waar dat mogelijk is.

De gemeente trekt de komende tien jaar 270.000 euro per jaar uit voor onderhoud en vervangen van openbare verlichting. De gemeente wil daarmee een achterstand op het onderhoud inlopen."De lampen die daar aan toe zijn worden vervangen door energie zuinige led-verlichting", zegt waarnemend burgemeester Jan Hoekema.



Op een aantal plaatsen zullen lantaarnpalen verdwijnen, waar is nog niet duidelijk. "Op plekken waar de verlichting niet nodig is voor de sociale over verkeersveiligheid", aldus de waarnemend burgemeester "Als lantaarnpalen worden weggehaald zullen we dat doen in overleg met omwonenden." In totaal zijn 859 masten en 1989 armaturen aan vervanging toe.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden