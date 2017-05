Man belaagd en mishandeld in woning in Erm

Onderzoek bij de woning (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Woningoverval in Erm (foto: Persbureau Meter) De woning staat op het bungalowpark Ermerzand (foto: Persbureau Meter)

ERM - Op Bungalowpark Ermerzand in Erm is vanavond een man in zijn woning belaagd en mishandeld. Hij raakte hierbij gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.







De dader of daders gingen er in een auto vandoor. Zij zijn nog niet aangehouden. De politie zette de omgeving af om sporenonderzoek te doen.



De man meldde bij de politie dat het om een overval ging, maar later bleek dat het waarschijnlijk gaat om een relatieconflict.