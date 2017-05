Bewakingsbeelden gestolen uit afgebrand restaurant Dal Baffo

EMMEN - Uit het afgebrande restaurant Dal Baffo aan de Weerdingerstraat in Emmen werd na de brand een recorder gestolen. Op de recorder staan beelden van twaalf camera's die in het restaurant hingen.

De politie heeft de recorder gefotografeerd, maar niet meegenomen. Drie dagen later werd de recorder gestolen. "De recorder is daar blijven staan, omdat het onderzoek nog liep en dat onderzoek heeft een tijdje geduurd", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer. "Tijdens het forensisch onderzoek wil je alles op de plek houden waar het staat. Blijkbaar is het mensen gelukt om binnen te komen, terwijl het onderzoek nog niet was afgerond."De politie deed in het tv-programma Opsporing Verzocht een oproep. Ze zijn op zoek naar mensen die iemand in het afgebrande restaurant hebben gezien en die de recorder mogelijk meenam.In de nacht van zaterdag 25 februari op zondag 26 februari vond in het Italiaanse restaurant een explosie plaats en brak er brand uit. De vier woningen boven het restaurant werden ontruimd.De politie is er zeker van dat de brand is aangestoken . Zo werden er in het pand sporen aangetroffen van een jerrycan. De politie zoekt getuigen die iemand hebben gezien met een jerrycan van tien liter.Het was niet de eerste keer dat de zaak te maken kreeg met brand. In mei van 2015 raakte het restaurant zwaar beschadigd door een brand in de keuken.