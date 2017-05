Motorrijder uit Wilhelminaoord ernstig gewond bij aanrijding

Motorrijder botst met taxibusje (foto: Lourens Looijenga)

NOORDWOLDE - Bij een ongeluk op de Elsweg in Noordwolde is een motorrijder uit Wilhelminaoord ernstig gewond geraakt.

De motorrijder kwam in botsing met een taxibusje. Hij is met ernstige verwondingen per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De taxichauffeur raakte lichtgewond.