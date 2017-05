Acht tips na tv-uitzending over afgebrand restaurant Dal Baffo

Dal Baffo brandde eind februari af (foto: RTV drenthe)

EMMEN - Bij de politie zijn acht tips binnengekomen over de brand bij Italiaans restaurant Dal Baffo in Emmen. In het tv-programma Opsporing Verzocht deed de politie een oproep aan getuigen om zich te melden.





Volgens de politie is er sprake van brandstichting. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er drie dagen na de brand een recorder met bewakingsbeelden uit het afgebrande pand werd gestolen. De recorder was wel gefotografeerd door de politie, maar niet meegenomen omdat het forensisch onderzoek nog liep. Daarnaast werden er in het pand sporen aangetroffen van een jerrycan.



