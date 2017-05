Joey van den Berg één wedstrijd verwijderd van Premier League

Joey van den Berg (rechts) nog in actie met Heerenveen (foto: RTV Drenthe/ANP Olaf Kraak)

VOETBAL - Joey van den Berg is, met zijn ploeg Reading, één duel verwijderd van promotie naar de Premier League. In een spannende return van de halve finale van de Championship werd Fulham met 1-0 verslagen. De eerste wedstrijd in Londen eindigde in 1-1.

Van den Berg, geboren in Nijeveen, speelde een belangrijke rol in de 1-0 overwinning. In de slotfase hield de verdediger zijn ploeg meerdere malen op de been. De winnende treffer kwam uit een strafschop van Yann Kermorgant.



Oud FC Emmen gehalte

Naast Van den Berg zijn er ook twee oud FC Emmen spelers actief bij Reading. Said Bakkati is assistent van trainer Jaap Stam, terwijl Brian Tevreden technisch manager is van de club uit Reading.



In de finale, die op maandag 29 mei in Wembley wordt gespeeld, komt Reading in actie tegen Huddersfield Town of Sheffield Wednesday. Beide ploegen spelen woensdagavond tegen elkaar. De eerste wedstrijd eindigde in 0-0.

Door: René Posthuma Correctie melden