Geen twaalf miljoen van Groningen voor vliegveld Eelde

EELDE - Collegepartijen PvdA en D66 in de gemeente Groningen willen geen twaalf miljoen euro neerleggen voor de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden . PvdA en D66 vinden het een te grote investering, ondanks dat het vliegveld belangrijk voor de regio is.Morgen wordt er door de Statencommissie financiën en economie van Groningen vergadert over de investeringen van aandeelhouders in het vliegveld. Hier vallen ook de provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo onder.In totaal moeten de komende tien jaar 46 miljoen euro in het vliegveld gestoken worden. De provincies Groningen en Drenthe zouden hiervoor 13,8 miljoen op tafel leggen, Assen 4,6 en Tynaarlo 1,84 miljoen.Naast de investeringen door overheidspartijen is onderdeel van het plan ook dat het bedrijfsleven gaat investeren in het vliegveld.