Drentse ploegleider draagt bij aan succes Tom Dumoulin

WIELRENNEN - Team Sunweb-ploegleider Adriaan Helmantel uit Assen zag vol genoegen hoe zijn pupil Tom Dumoulin vandaag de roze leiderstrui pakte in de Giro d'Italia.

Helmantel was speciaal voor de etappe van vandaag naar Italië afgereisd. Hij zag Dumoulin de tijdrit met overmacht winnen. "Je komt hier naartoe om je steentje bij te dragen. Dan is dat extra mooi als dat tot succes leidt. Dat voelt goed", zegt Helmantel tegen RTV Noord De Giro duurt nog tot en met 29 mei. Dumoulin heeft in het algemeen klassement een voorsprong van twee minuten en 23 seconden op de nummer twee Nairo Quintana. "Of Tom dit volhoudt tot en met het einde, kan je nu nog niet zeggen. Het is nu aan hem en de andere coaches."De ploegleider vliegt morgenochtend weer terug. "Het is een beetje een dubbel gevoel dat ik nu weer vertrek. Aan de ene kant weet je dat het de planning was. Je kunt niet overal bij zijn. Aan de andere kant, aan de leiding gaan in een grote ronde is altijd speciaal."