Bas Sibum: Als NEC degradeert breekt de pleuris uit

VOETBAL - Hij bewaart zijn mooiste voetbalherinneringen aan de club uit Nijmegen, maar zal donderdag en zondag als fan van FC Emmen op de tribune zitten. Bas Sibum, kind van de Drentse club waar hij tegenwoordig jeugdtrainer is, stond drie en een half jaar onder contract bij NEC. "NEC is favoriet, maar FC Emmen heeft zeker een kans."

Sibum doet zijn verhaal vanuit de tuin van zijn woning in Meppel, waar hij met zijn vriendin en twee kinderen bijna een jaar woont. "Het bevalt me hier goed", aldus de geboren Nieuw Amsterdammer.Na zijn jaren bij FC Emmen speelt Sibum achtereenvolgens bij Twente, Roda JC, NEC, Allemania Aachen, Waasland-Beveren en Heracles Almelo. Vooral aan zijn periode in Nijmegen, van 2008 tot de zomer van 2011, denkt hij met veel plezier terug. "Dat was echt fantastisch. De club, de fans en ook de prestaties waren geweldig. We overleefden zelfs de groepsfase in de Europaleague."Dat zijn oude club nu veroordeeld is tot het spelen van wedstrijden tegen degradatie is volgens Sibum een flinke teleurstelling voor NEC. "Ze hadden echt verwacht dat ze met twee zeges op rij zich zouden handhaven. Dat dat niet gelukt is is een flinke domper. Het is absoluut niet fijn om dan nog even vier wedstrijden tegen Jupiler Leagueclubs te spelen om het eredivisieschap veilig te stellen."Volgens de 34-jarige Drent is NEC favoriet in de halve finale van de play-offs. "Maar FC Emmen is zeker niet kansloos. Als ze in Emmen de nul kunnen vasthouden en er zelf 1 maken, wordt het heel lastig voor NEC. Ja, dan breekt de pleuris uit. Dat gebeurde bij de vorige degradatie ook en zelfs recentelijk in de fase van het ontslag van de vorige trainer Peter Hyballa. Degradatie is natuurlijk ook gewoon een ramp voor een club uit de eredivisie. Kijk alleen maar eens naar de inkomsten die dan worden misgelopen uit tv-gelden."Sibum zal als supporter van FC Emmen op de tribune zitten. "Dat is logisch. Ik ben Drent en bovendien is de club mijn werkgever. Toch is het best lastig hoor, want ik gun de mensen daar het eredivisieschap. Wat dat betreft had ik liever Roda JC als tegenstander gehad. Dat is ook een ex-club van me, maar daar heb ik veel minder gevoel mee."Sinds de winterstop is Sibum terug bij FC Emmen als trainer van de oudste jeugd (FC Emmen onder 19), waarmee hij onlangs de titel pakte in de 2e divisie. "Zelf voetballen is het allermooiste wat er is, maar daarna komt het trainerschap. Dat had ik eigenlijk altijd wel gedacht. Maar het blijkt ook echt zo te zijn." Sibum geeft de jonge spelers vooral dingen mee. "Natuurlijk probeer ik ze voetballend te ontwikkelen, maar wil ze ook bijbrengen hoe het is om profvoetballer te zijn en daarnaar te leven."Het uiteindelijke doel van Sibum als trainer is het hoogst mogelijke. "Uiteindelijk wil ik senioren gaan trainen omdat je dan technisch en tactisch het meest kan doen. Op welk niveau dat is, zal de toekomst uitwijzen."